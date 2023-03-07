Кудрявцев Сергей (Серешка) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Сергей (Серешка) Игнатьев

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Место рождения

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1643 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Кудрявцев Игнатий (Игнашка) Фефилов

Мать: не указана

поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кудрявцов на колодезе, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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