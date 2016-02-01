Климук (не известно) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Федор известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климук Павел Константинович

Городец, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климук Павел Константинович

Городец, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климук Павел Константинович

Городец, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климук Павел Константинович

Место жительства
Неизвестно
Городец, Кобринский район, Брестская область
Смерть
?.02.2016
Городец, Кобринский район, Брестская область
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