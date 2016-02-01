Климук (не известно) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Не Известно Федор известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.2016