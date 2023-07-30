Евстратов Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратов Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстратова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстратов Владимир

Мать ребёнка: Евстратова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балуева Мария

Мать ребёнка: Евстратова Нина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Оксана

Мать ребёнка: Евстратова Нина Егоровна

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