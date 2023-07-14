Рыбакина Маруся Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбакин Иван Ильич
Мать: Архиповская Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бибиков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакина Тамара
Отец ребёнка: Бибиков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Бибиков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бибиков Евгений
Смерть
Неизвестно