Рыбакина Маруся Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакина Маруся Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбакин Иван Ильич

Мать: Архиповская Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бибиков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакина Тамара

Отец ребёнка: Бибиков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Бибиков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бибиков Евгений

Смерть
Неизвестно
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