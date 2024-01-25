Павлов Мефодий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1930
Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1943
Сын: Мефодьев Валерий Мефодьевич
Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Павлов Евсений Мефодьевич
Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мефодьева Любовь Мефодьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1964