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Павлов Мефодий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1930

Сын: Мефодьев Пётр Мефодьевич

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1943

Сын: Мефодьев Валерий Мефодьевич

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Павлов Евсений Мефодьевич

Мать ребёнка: Петрова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мефодьева Любовь Мефодьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1964
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