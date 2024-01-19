Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

25.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1968

Отец: Вотинцев Леонид Иванович

Мать: Вотинцева Людмила Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
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