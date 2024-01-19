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Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна
Сырчина (Вотинцева) Лидия Леонидовна
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Древо
Место рождения
Киров
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
25.05.1968
Пол
Женский
Отец
Вотинцев Леонид Иванович
1935 г.р.
Мать
Вотинцева (Просвирнина) Людмила Александровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1968
Отец:
Вотинцев Леонид Иванович
Мать:
Вотинцева Людмила Александровна
Киров
, город Киров, Кировская область
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