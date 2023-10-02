Сидоров Нестор Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти16.04.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: не указана
Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
16.04.1876
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область