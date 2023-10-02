Сидоров Нестор Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Нестор Сидоров

Сидоров Нестор Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

16.04.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Сидоров Кирилл Нестеров

Мать ребёнка: не указана

Завьяловка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Смерть
16.04.1876
Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close