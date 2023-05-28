Батеева Анисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батеева Анисия Сергеевна

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.

Дата рождения

13.01.1896

Дата смерти

13.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896

Отец: Батеев Сергей

Мать: не указана

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Батеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Батеев Павел

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
29.06.1931

Сын: Батеев Иван Павлович

Отец ребёнка: Батеев Павел

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батеев Петр Павлович

Отец ребёнка: Батеев Павел

с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батеев Павел

Смерть
13.01.1979
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