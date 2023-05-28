Батеева Анисия Сергеевна
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Дата рождения13.01.1896
Дата смерти13.01.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1896
Отец: Батеев Сергей
Мать: не указана
с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
31.12.1915
Отец ребёнка: Батеев Павел
с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
29.06.1931
Сын: Батеев Иван Павлович
Отец ребёнка: Батеев Павел
с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батеев Петр Павлович
Отец ребёнка: Батеев Павел
с. Крийнички Самойловского района , Саратовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батеев Павел
Смерть
13.01.1979