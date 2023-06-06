Мухаммедрахимов Сагитдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Губеев Мухаммедрахим
Мать: Шамсутдинова Малифа
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Файруза
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сагитдинов Багаутдин
Мать ребёнка: Файруза
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Файруза
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сагитдинова Шамсикамар
Мать ребёнка: Файруза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файруза
Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно