Мухаммедрахимов Сагитдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммедрахимов Сагитдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Губеев Мухаммедрахим

Мать: Шамсутдинова Малифа

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сагитдинов Сахабутдин

Мать ребёнка: Файруза

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сагитдинов Багаутдин

Мать ребёнка: Файруза

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сагитдинов Камалитдин

Мать ребёнка: Файруза

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сагитдинова Шамсикамар

Мать ребёнка: Файруза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файруза

Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно
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