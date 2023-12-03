Секриеру (Тимошенко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1987
Отец: Тимошенко Николай
Рождение ребёнка
27.09.2004
Сын: Секриеру Максим Витальевич
Отец ребёнка: Секриеру Виталий
Рождение ребёнка
01.04.2007
Сын: Секриеру Артём Витальевич
Отец ребёнка: Секриеру Виталий
Рождение ребёнка
21.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Секриеру Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Секриеру Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан