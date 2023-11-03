Маркова Афимья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле ?.05.1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Марков Данила Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Дарья Данилова
Отец ребёнка: Марков Данила Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После ?.05.1785