Маркова Афимья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Афимья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После ?.05.1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Марков Степан Данилов

Отец ребёнка: Марков Данила Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Дарья Данилова

Отец ребёнка: Марков Данила Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Данила Гаврилов

Смерть
После ?.05.1785
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