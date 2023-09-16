Прусакова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1914 ст.
Сын: Прусаков Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Прусаков Владимир Иринеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Александро-Невская приютская церковь. Восприемник: крестьянин той же деревни Аркадий Иринеевич Прусаков и крестьянка Алевтина Алексеевна Боровикова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410894#5... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно