Прусакова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1914 ст.

Сын: Прусаков Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Прусаков Владимир Иринеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Александро-Невская приютская церковь. Восприемник: крестьянин той же деревни Аркадий Иринеевич Прусаков и крестьянка Алевтина Алексеевна Боровикова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410894#5... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Владимир Иринеевич

Смерть
Неизвестно
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