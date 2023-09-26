Вязьмина (Хлуднева) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязьмина (Хлуднева) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлуднев Назар

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязьмин Виктор

Отец ребёнка: Вязьмин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязьмин Михаил

Отец ребёнка: Вязьмин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязьмин Борис

Отец ребёнка: Вязьмин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязьмин ?

Смерть
Неизвестно
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