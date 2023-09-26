Вязьмина (Хлуднева) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлуднев Назар
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязьмин Виктор
Отец ребёнка: Вязьмин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязьмин Михаил
Отец ребёнка: Вязьмин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязьмин Борис
Отец ребёнка: Вязьмин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязьмин ?
Смерть
Неизвестно