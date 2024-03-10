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Корнила (Корней) Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Ефимья Корнеева

Мать ребёнка: Олимпиада

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Иван Корнилов

Мать ребёнка: Олимпиада

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.

Сын: Гаврила Корнилов

Мать ребёнка: Олимпиада

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Дочь: Авдотья Корнилова

Мать ребёнка: Олимпиада

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 дочь дворового чеовека
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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