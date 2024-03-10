Корнила (Корней) Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Ефимья Корнеева
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Иван Корнилов
Мать ребёнка: Олимпиада
В РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.
Сын: Гаврила Корнилов
Мать ребёнка: Олимпиада
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Дочь: Авдотья Корнилова
Мать ребёнка: Олимпиада
В РС 1834 дочь дворового чеовека
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада
Смерть
После 1834 ст.