Чирков Тимофей (Тимка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Тимофей (Тимка) Андреев

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Место рождения

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

Между 1678 и 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Чирков Андрей (Ондрюшка) Емельянов

Мать: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Чирков Терентий (Терешка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1677

Сын: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чирки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1678 и 1702
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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