Чирков Тимофей (Тимка) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиМежду 1678 и 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Чирков Андрей (Ондрюшка) Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Чирков Терентий (Терешка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Чирков Трофим (Трошка) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1677
Сын: Чирков Исак (Исачко) Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1678 и 1702
дер. Низевская, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя