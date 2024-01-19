Голованова (Маскалева) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Голованов Александр Иванович
Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно