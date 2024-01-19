Голованова (Маскалева) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Маскалева) Степанида Алексеевна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1806

Муж: Голованов Средний Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Голованов Александр Иванович

Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Голованов Средний Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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