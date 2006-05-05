Рыбинцева (Бочарова) Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1936
Дата смерти05.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2006