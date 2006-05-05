Рыбинцева (Бочарова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинцева (Бочарова) Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1936

Дата смерти

05.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович

Смерть
05.05.2006
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