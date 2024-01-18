Леонович Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонович Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонович Владимир

Мать ребёнка: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонович, Лейтман Зинаида (Злата)

Смерть
Неизвестно
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