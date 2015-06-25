Омельченко (Забара) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1935
Дата смерти25.06.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935
Отец: Забара Федор Арсентьевич
Мать: Забара Мария Панкратовна
Рождение ребёнка
31.05.1963
Дочь: Старченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Омельченко Иван Семенович
Место рождения: станица Октябрьская Крыловского района Краснодарского края
Смерть
25.06.2015