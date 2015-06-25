Омельченко (Забара) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Забара) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1935

Дата смерти

25.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1935

Отец: Забара Федор Арсентьевич

Мать: Забара Мария Панкратовна

Рождение ребёнка
31.05.1963

Дочь: Старченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Омельченко Иван Семенович

Место рождения: станица Октябрьская Крыловского района Краснодарского края
Смерть
25.06.2015
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