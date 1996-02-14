Дулова (Филина) Антонина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулов Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
12.07.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулов Андрей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно