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Попова (Туватина) Мария Андреевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

26.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Туватин Андрей Никонорович

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1890
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Крещение
1890
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
1906

Муж: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1908

Дочь: Петрова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Киданова Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.12.1911

Сын: Попов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Попов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.06.1923

Сын: Попов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лобова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Попов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Награда
Неизвестно
орден «Материнская слава III ст.»
Смерть
26.01.1962
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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