Попова (Туватина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти26.01.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Туватин Андрей Никонорович
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Крещение
1890
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
10.11.1908
Дочь: Петрова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
12.07.1910
Дочь: Киданова Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
24.12.1911
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Попов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
?.06.1923
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лобова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Попов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Попов Дмитрий Харлампиевич
Награда
Неизвестно
орден «Материнская слава III ст.»
Смерть
26.01.1962