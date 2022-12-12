Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кочубей (Корнеева) Ирина Александровна
Кочубей (Корнеева) Ирина Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
22.03.1971
Пол
Женский
Отец
Корнеев Александр Никитич
1934 г.р.
Мать
Корнеева (Егорова) Людмила Анатольевна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971
Отец:
Корнеев Александр Никитич
Мать:
Корнеева Людмила Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия