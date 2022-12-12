Кочубей (Корнеева) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Корнеева) Ирина Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971

Отец: Корнеев Александр Никитич

Мать: Корнеева Людмила Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
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