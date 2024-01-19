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Шунулина Анна Семенова

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.08.1901

Дата смерти

12.01.1902

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901

Отец: Шунулин Семен Ефимов

Мать: Шунулина Дарья Петрова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского из крестьян Семен Ефимов Шунолин и законная жена Дария Петрова. Восприемник - того же села крестьянская жена Марина Петрова Крючко... Показать все
Смерть
12.01.1902
Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Умерла 4 месяца от кори
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