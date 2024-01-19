Шунулина Анна Семенова
Место рождения
Дата рождения28.08.1901
Дата смерти12.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1901
Отец: Шунулин Семен Ефимов
Мать: Шунулина Дарья Петрова
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Запасной рядовой с. Ново-Чемровского из крестьян Семен Ефимов Шунолин и законная жена Дария Петрова. Восприемник - того же села крестьянская жена Марина Петрова Крючко... Показать все
Смерть
12.01.1902
144-6-347. ГААК, г. Барнаул. Умерла 4 месяца от кори