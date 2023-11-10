Влас Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти28.03.1882
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Никифор Стефанов
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Волков Иван Власович
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Жаворонкова Матрона Власовна
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Власович
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Власович
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Смерть
28.03.1882
Дворянинцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область