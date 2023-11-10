Влас Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.03.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Никифор Стефанов

Мать: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Волков Иван Власович

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Жаворонкова Матрона Власовна

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Власович

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Власович

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Смерть
28.03.1882
Дворянинцево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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