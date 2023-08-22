(Мутыхлеева) Феодосия Михайловна (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мутыхлеева) Феодосия Михайловна (Степановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мутыхлеева Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мутыхлеев Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Рождение ребёнка
08.04.1911

Сын: Мутыхлеев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Мутыхлеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мутыхлеев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Покровская, Кияйская волость, Красноярский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутыхлеев Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мутыхлеев Яков Федотович

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