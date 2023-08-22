(Мутыхлеева) Феодосия Михайловна (Степановна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мутыхлеева Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мутыхлеев Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
08.04.1911
Сын: Мутыхлеев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Мутыхлеев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мутыхлеев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мутыхлеев Федот Яковлевич
Отец ребёнка: Мутыхлеев Яков Федотович
Бракосочетание
Неизвестно