Саратова (Балабанова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955
Рождение ребёнка
13.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1980
Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно