Саратова (Балабанова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратова (Балабанова) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1955

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1955

Отец: Балабанов Михаил Степанович

Мать: Балабанова Ида Петровна

Рождение ребёнка
13.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.02.1980

Сын: Саратов Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саратов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Сергей Алексеевич

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