Федоров Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Максим Васильевич

Федоров Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Федоров Василий Прокофьевич

Мать: не указана

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close