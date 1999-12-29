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Новиков Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1916

Дата смерти

29.12.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.1999

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