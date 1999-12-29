Новиков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1916
Дата смерти29.12.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.1999