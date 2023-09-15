(Мошенская (Степаненко)) Людммла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1990
Сын: Мошенский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Мошенский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1996
Дочь: Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Мошенский Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно