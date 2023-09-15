(Мошенская (Степаненко)) Людммла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мошенская (Степаненко)) Людммла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1990

Сын: Мошенский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Мошенский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1996

Дочь: Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Мошенский Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошенский Михаил Васильевич

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