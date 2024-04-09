Совуренко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совуренко Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашова Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Совуренко (Костенко) Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
28.06.1961

Дочь: Алешина (Совуренко) Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Совуренко (Костенко) Лидия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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