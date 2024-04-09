Совуренко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашова Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Совуренко (Костенко) Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
28.06.1961
Дочь: Алешина (Совуренко) Наталия Евгеньевна
Мать ребёнка: Совуренко (Костенко) Лидия Сергеевна
Смерть
Неизвестно