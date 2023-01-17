Легконравова (Бубнова) Мария Аркадьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Бубнов Аркадий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
28.09.1907
Дочь: Крылова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Легконравов Василий Дмитриевич
Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Легконравов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Легконравов Василий Дмитриевич
Россия
Смерть
Неизвестно