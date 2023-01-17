Легконравова (Бубнова) Мария Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравова (Бубнова) Мария Аркадьевна

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Место рождения

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Бубнов Аркадий

Мать: не указана

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Легконравов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.09.1907

Дочь: Крылова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Легконравов Василий Дмитриевич

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Легконравов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Легконравов Василий Дмитриевич

Россия
Смерть
Неизвестно
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