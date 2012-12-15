Цветкова (Провкова) Фаина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Провкова) Фаина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1934

Дата смерти

15.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1934

Отец: Провков Иван Петрович

Мать: Провкова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
16.02.1954

Сын: Цветков Александр Витальевич

Отец ребёнка: Цветков Виталий Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1958

Сын: Цветков Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Цветков Виталий Александрович

Смерть
15.12.2012
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