Цветкова (Провкова) Фаина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1934
Дата смерти15.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1934
Отец: Провков Иван Петрович
Мать: Провкова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
16.02.1954
Сын: Цветков Александр Витальевич
Отец ребёнка: Цветков Виталий Александрович
Рождение ребёнка
28.10.1958
Сын: Цветков Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Цветков Виталий Александрович
Смерть
15.12.2012