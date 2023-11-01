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Пыжев Игнат Васильевич
Пыжев Игнат Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1852
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Василий Евфимович
1828 г.р.
Мать
Марина Терентьевна
1828 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Пыжев Василий Евфимович
Мать:
Марина Терентьевна
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