Пыжев Игнат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Игнат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пыжев Василий Евфимович

Мать: Марина Терентьевна

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