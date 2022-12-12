Бахтин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения03.01.1796
Дата смерти26.03.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1796
Место жительства
По 1815
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
26.03.1869
Место жительства
По 1869