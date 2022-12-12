Бахтин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтин Николай Иванович

Бахтин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

03.01.1796

Дата смерти

26.03.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1796
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
По 1815
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
26.03.1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1869
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close