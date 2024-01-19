Неустроев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения14.09.1785
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1785
Рождение ребёнка
06.12.1807
Сын: Неустроев Николай Иванович
Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шашков Иван Иванович
Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843