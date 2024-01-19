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Неустроев Иван Иванович

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.09.1785

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1785

Отец: Неустроев Иван Григорьевич

Мать: Неустроева Авдотья Васильевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.12.1807

Сын: Неустроев Николай Иванович

Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Неустроев Илья Иванович

Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шашков Иван Иванович

Мать ребёнка: Неустроева Татьяна Васильевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Татьяна Васильевна

Смерть
1843
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