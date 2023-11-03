Климин Федор Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Климин Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Климина Ксения Сидоровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Климина Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климина Ксения Сидоровна
Смерть
Неизвестно