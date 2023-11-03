Климин Федор Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климин Федор Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Климин Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Климин Василий Федорович

Мать ребёнка: Климина Ксения Сидоровна

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Климина Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Чердаки, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климина Ксения Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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