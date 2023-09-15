Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Прасковья Акимова
Отец ребёнка: Аким Петров
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Соломонида Акимова
Отец ребёнка: Аким Петров
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Елена Акимова
Отец ребёнка: Аким Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Петров
Смерть
Неизвестно