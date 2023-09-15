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Пелагея Иванова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1794 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Прасковья Акимова

Отец ребёнка: Аким Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Соломонида Акимова

Отец ребёнка: Аким Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Елена Акимова

Отец ребёнка: Аким Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Петров

Смерть
Неизвестно
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