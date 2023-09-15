Янатьева (Банталжи) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1908
Рождение ребёнка
17.04.1909
Сын: Янатьев Георгий Алексндрович
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1911
Сын: Янатьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.06.1917
Сын: Янатьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно