Янатьева (Банталжи) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янатьева (Банталжи) Мария Федоровна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1908

Муж: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.04.1909

Сын: Янатьев Георгий Алексндрович

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1911

Сын: Янатьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.06.1917

Сын: Янатьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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