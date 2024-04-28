(Гусева) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Елизавета Федоровна

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

28.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
29.09.1904 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни крестьянин Михаил Феодоров и крестьянская девица Елизавета Павлова
Смерть
Неизвестно

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