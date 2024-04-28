(Гусева) Елизавета Федоровна
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения28.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904 ст.
Деревни Евсяково крестьянин Феодор Михайлов и законная жена его Параскева Павлова, оба православные
Крещение
29.09.1904 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни крестьянин Михаил Феодоров и крестьянская девица Елизавета Павлова
Смерть
Неизвестно