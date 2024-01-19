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Летов Андрей Андреевич

Место рождения

Голухино, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

08.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Летов Андрей Иванович

Мать: не указана

Голухино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
08.04.1943
Лоухи, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Первичное место захоронения – Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, с. Лоухи, юго-западнее, 37 км, шоссе Лоухи – Кестеньга, влево, дивизионное кладбище.
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