Летов Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти08.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Летов Андрей Иванович
Мать: не указана
Смерть
08.04.1943
Лоухи, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Первичное место захоронения – Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, с. Лоухи, юго-западнее, 37 км, шоссе Лоухи – Кестеньга, влево, дивизионное кладбище.