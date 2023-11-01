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Алексеев Иван
Алексеев Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Алексеев Дмитрий
1901 г.р.
Мать
Мария
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Алексеев Дмитрий
Мать:
Мария
Смерть
Неизвестно
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