Константинова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Константинов Иннокентий Константинович

Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1916 ст.

Сын: Константинов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1697, стр. 17
Рождение ребёнка
04.04.1918 ст.

Сын: Константинов Даниил Константинович

Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1698, стр. 29
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Константин Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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