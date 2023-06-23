Константинова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Константинов Иннокентий Константинович
Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.1916 ст.
Сын: Константинов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1697, стр. 17
Рождение ребёнка
04.04.1918 ст.
Сын: Константинов Даниил Константинович
Отец ребёнка: Константинов Константин Алексеевич
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_2, дело №1698, стр. 29
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно