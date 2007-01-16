Шахов Василий
Место рожденияRussia
Дата рождения29.04.1939
Дата смерти16.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939
Отец: Шахов Николай Васильевич
Мать: Александра Васильевна
Russia
Рождение ребёнка
10.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахова Валентина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахова Валентина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
16.01.2007