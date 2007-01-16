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Шахов Василий

Место рождения

Russia

Дата рождения

29.04.1939

Дата смерти

16.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939

Отец: Шахов Николай Васильевич

Мать: Александра Васильевна

Russia
Рождение ребёнка
10.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахова Валентина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахова Валентина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Валентина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
16.01.2007
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