Мусякова (Мусякова) Назяпка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусякова (Мусякова) Назяпка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Асанов Абдулсалим

Отец ребёнка: Сулейманов Асан

Рождение ребёнка
1726

Сын: Асанов Ерми

Отец ребёнка: Сулейманов Асан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Асан

Смерть
Неизвестно
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