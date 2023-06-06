Мусякова (Мусякова) Назяпка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Асанов Абдулсалим
Отец ребёнка: Сулейманов Асан
Рождение ребёнка
1726
Сын: Асанов Ерми
Отец ребёнка: Сулейманов Асан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейманов Асан
Смерть
Неизвестно