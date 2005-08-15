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Ягодина Ксения Алексеевна
Ягодина Ксения Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2005
Пол
Женский
Отец
Ягодин Алексей
Мать
Ягодина Татьяна Евгеьева
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005
Отец:
Ягодин Алексей
Мать:
Ягодина Татьяна Евгеьева
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