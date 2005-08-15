Ягодина Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005

Отец: Ягодин Алексей

Мать: Ягодина Татьяна Евгеьева

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