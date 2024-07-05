Кирпиченко (Чирко) Виктория (Виталина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирпиченко Василий Анатольевич
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область