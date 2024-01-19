Скибенко (Бурзаковская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скибенко (Бурзаковская) Мария Петровна

Место рождения

Приморское, Одеська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бурзаковский Петр Тимофеев

Мать: Кочмарь-Бурзаковская Дарья Илиевна(Ильинична)

Приморское, Одеська область
Бракосочетание
25.01.1904 ст.

Муж: Скибенко Иван Иванович

Приморское, Одеська область
По жениху: Иван Тимофеев Бурзаковский Арсений Федоров Солтановский По невесте: Иван Иванович Тишиневич Григорий Логинович Торонченко
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скибенко Иван Иванович

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Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скибенко Иван Иванович

Косовка, Одеська область
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Смерть
Неизвестно
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