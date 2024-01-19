Скибенко (Бурзаковская) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
25.01.1904 ст.
По жениху: Иван Тимофеев Бурзаковский Арсений Федоров Солтановский По невесте: Иван Иванович Тишиневич Григорий Логинович Торонченко
Рождение ребёнка
29.12.1904 ст.
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Отец ребёнка: Скибенко Иван Иванович
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Рождение ребёнка
05.06.1906 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скибенко Иван Иванович
Косовка, Одеська область
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Смерть
Неизвестно