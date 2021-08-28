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Брусницын Вячеслав

Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

10.06.1939

Дата смерти

28.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939

Отец: Брусницын Леонид

Мать: Брусницына Лидия

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брусницына Любовь

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брусницына Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусницына Любовь

Смерть
28.08.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
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