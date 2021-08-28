Брусницын Вячеслав
Место рождения
Дата рождения10.06.1939
Дата смерти28.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1939
Отец: Брусницын Леонид
Мать: Брусницына Лидия
Рождение ребёнка
07.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусницына Любовь
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусницына Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брусницына Любовь
Смерть
28.08.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь