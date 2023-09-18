Караганов Иван Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караганов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Караганов Семен Петров

Мать: Караганова Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Караганов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Караганова Анастасия Ильинична

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Караганова Анастасия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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