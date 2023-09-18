Караганов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1903
Сын: Караганов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Караганова Анастасия Ильинична
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Караганова Анастасия Ильинична
Смерть
Неизвестно