Петров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1945
Дочь: Петрова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
15.10.1956
Сын: Петров Александр Иванович
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатикова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штыкина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно