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Петров Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1945

Дочь: Петрова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
15.10.1956

Сын: Петров Александр Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Митино, Моск. обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатикова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штыкина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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